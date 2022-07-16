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16 июля 2022, 12:10 Источник: РИА Новости

Глава РФ Владимир Путин, фото: Kremlin Pool/via Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин сломал программу Запада по объединению против России благодаря поддержке развивающихся стран. Об этом пишет автор статьи Мохамед Зишан в издании South China Morning Post.

В материале издания сказано, что программа Запада по настраиванию стран против РФ не удалась. Отмечается, что Владимир Путин контактировал с президентом Индонезии, экс-президентом Шри-Ланки, президентом Сенегала. Также в то время, как представители Запада избегали встречи с представителем МИД РФ Сергеев Лавровым, глава внешнеполитического ведомства «душевно» общался с коллегами из КНР, Индии, Индонезии, Бразилии, Турции и Аргентины.

Ранее сенатор США Рэнд Пол заявил, что гипотетическая война Запада и Российской Федерации будет разрушительной, даже если она не приведет к ядерному Армагеддону.