Сенатор США Рэнд Пол: гипотетическая война Запада и России будет разрушительной, даже если не приведет к ядерному Армагеддону

Аргументы Недели → Политика 13+

16 июля 2022, 09:14

Американский сенатор Рэнд Пол, Jim LoScalzo - Pool via CNP / globallookpress.com

Гипотетическая война Запада и Российской Федерации будет разрушительной, даже если она не приведет к ядерному Армагеддону. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, высказал Рэнд Пол, американский сенатор.

«Не заблуждайтесь, война между Западом и Россией, даже если она не приведет к ядерному Армагеддону, будет разрушительной и не ограничится европейским театром военных действий», — приведены слова Пола в публикации, размещенной на сайте отечественного информационного агентства.

По мнению сенатора, руководству Соединенных Штатов следует свести к минимуму эмоциональные тезисы и преследование политической выгоды, чтобы избежать вооруженного столкновения с Москвой.

Как сообщалось ранее в субботу, издание The Wall Street Journal отметило, что Россия и КНР в условиях противостояния с западными государствами рассчитывают на поддержку и укрепление связей с глобальным Югом.