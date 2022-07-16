Сенатор США Рэнд Пол: гипотетическая война Запада и России будет разрушительной, даже если не приведет к ядерному Армагеддону

Гипотетическая война Запада и Российской Федерации будет разрушительной, даже если она не приведет к ядерному Армагеддону. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, высказал Рэнд Пол, американский сенатор.
«Не заблуждайтесь, война между Западом и Россией, даже если она не приведет к ядерному Армагеддону, будет разрушительной и не ограничится европейским театром военных действий», — приведены слова Пола в публикации, размещенной на сайте отечественного информационного агентства.
По мнению сенатора, руководству Соединенных Штатов следует свести к минимуму эмоциональные тезисы и преследование политической выгоды, чтобы избежать вооруженного столкновения с Москвой.
Как сообщалось ранее в субботу, издание The Wall Street Journal отметило, что Россия и КНР в условиях противостояния с западными государствами рассчитывают на поддержку и укрепление связей с глобальным Югом.