WSJ: Россия и Китай в условиях противостояния с Западом рассчитывают на поддержку и укрепление связей с глобальным Югом

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16 июля 2022, 07:51

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Москва и Пекин в условиях противостояния с Западом рассчитывают на поддержку и укрепление связей с глобальным Югом. На это, как передает ТАСС, указало американское издание The Wall Street Journal.

«Россия и Китай в условиях противостояния с Западом рассчитывают на поддержку и укрепление связей с глобальным Югом. Такая оценка приводится в статье, опубликованной в пятницу на сайте газеты The Wall Street Journal», — говорится в материале, размещенном на сайте отечественного информационного агентства.

WSJ пишет, что в сложившейся ситуации власти Российской Федерации занимаются формированием «новой сети» в области дипломатии, экономики и безопасности «по оси Север — Юг». Отмечается, что на данном направлении ключевым союзником Москвы является КНР, которая годами развивала отношения с государствами, расположенными на территории Азии, Латинской Америки и Африки.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, американский политик Талси Габбард заявила, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена своими действиями в адрес РФ подталкивает мир к ядерному конфликту.