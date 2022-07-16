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Народная милиция ДНР показала видео уничтожения американской РЛС AN/TPQ-50 в районе донецкого Нью-Йорка

, 10:40

Народная милиция ДНР показала видео уничтожения американской РЛС AN/TPQ-50 в районе донецкого Нью-Йорка
Стрельба из РСЗО, MOD Russia / globallookpress.com

Народная милиция ДНР продемонстрировала видео, на котором запечатлено уничтожение американской радиолокационной станции AN/TPQ-50 в районе донецкого поселка Нью-Йорк (Новгородское). Данный ролик появился в Telegram-канале НМ.

«15 июля 2022 года в районе населенного пункта Новгородское была зафиксирована работа радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. По выявленным координатам артиллерией и РСЗО бригады “Кальмиус” НМ ДНР было нанесено огневое поражение», — прокомментировали опубликованные кадры в Народной милиции.

Ранее в субботу сообщалось, что глава министерства обороны России Сергей Шойгу приказал нарастить действия армии страны на всех направлениях для исключения массированных ударов Киева по мирным жителям.

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