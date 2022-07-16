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Шойгу приказал нарастить действия армии РФ на всех направлениях для исключения массированных ударов Киева по мирным жителям

, 10:12

Шойгу приказал нарастить действия армии РФ на всех направлениях для исключения массированных ударов Киева по мирным жителям
Министр обороны России Сергей Шойгу, Kremlin Pool / globallookpress.com

Российский министр обороны Сергей Шойгу приказал нарастить действия Вооруженных сил страны на всех направлениях для исключения массированных ударов Киева по мирным жителям. Об этом информирует РИА Новости.

«Шойгу дал указания по наращиванию действий ВС на всех направлениях для исключения нанесения Киевом массированных ударов по гражданской инфраструктуре, жителям Донбасса и других регионов», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Ранее в субботу сообщалось, что политический эксперт Сергей Марков выдвинул предположение, согласно которому Дмитрий Рогозин может занять должность, связанную со специальной операцией Москвы на территории Украины.

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