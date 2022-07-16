Политолог Марков предположил, что Рогозин может занять пост, связанный со спецоперацией России на Украине

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16 июля 2022, 09:46

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, Roscosmos / globallookpress.com

Политолог Сергей Марков выдвинул предположение, согласно которому Дмитрий Рогозин может занять должность, связанную со специальной операцией России на украинской территории. Соответствующий пост Марков разместил в своем Telegram-канале.

Кремль подчеркнул, что к Рогозину, уволенному накануне с поста генерального директора «Роскосмоса», нет претензий, отметил политолог.

«Это значит, что Рогозин займет какую-то важную и, видимо, публичную государственную должность? Связанную с СВО?» — говорится в публикации, выложенной экспертом.

Ранее на текущей неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что со временем Рогозин будет трудоустроен.