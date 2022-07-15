Глава Минобороны Украины Резников заявил, что его слова о подготовке контрнаступления ВСУ на юге «неправильно поняли»

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15 июля 2022, 22:17 Источник: ТАСС

Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: Volodymyr Tarasov/globallook.com

Глава Минобороны Украины Алексей Резников уточнил свои слова о подготовке Киева к контрнаступлению на юге страны. В интервью украинской службе BBC в пятницу он пояснил, что его высказывание на этот счет было неверно истолковано.

В начале июля министр в интервью газете The Times рассказал о приказе президента Украины подготовить план контрнаступления.

«Скажем так, там произошел немного misunderstanding [непонимание]. Я не говорил, что мы собираем миллионную армию. Пусть простят мой английский язык, он у меня неродной», - сказал Резников.

Глава украинского оборонного ведомства уточнил при этом, что президент отдал приказ Генштабу «готовить планы о деоккупации всей Украины, включая территории, оккупированные с 2014 года». По его словам, теперь задача военных - исходя из возможностей и приоритетов, предложить такой план.