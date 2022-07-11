Военный эксперт Сивков заявил, что цель «наступательных планов» Украины – заставить Запад раскошелиться

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11 июля 2022, 16:27 Источник: Свободная пресса

военный, Dominic Chiu/Keystone Press Agency

Военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков прокомментировал заявление главы украинского Минобороны Алексея Резникова о том, что Владимир Зеленский приказал отбить у военных РФ юг Украины.

Константин Сивков выразил мнение, что декларирование украинской стороной наступательных планов, а также обещание перелома ситуации в августе, которое было дано ранее, направлены на то, чтобы заставить Запад раскошелиться.

Военный эксперт в беседе со "Свободной прессой" уточнил, что планы такого рода, даже если они приблизительные, никогда не выносятся на публику. По словам Сивкова, если столь высокопоставленное лицо, как министр обороны, говорит о подобных намерениях, его слова не соответствуют реальности.