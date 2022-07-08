Глава МО Украины Резников знает три сценария окончания войны с Россией

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8 июля 2022, 22:36

Резников, глава МО Украины, Belarusian Foreign Ministry/ Globallookpress.com

Министр обороны Украины Алексей Резников похвастался в пятницу, 8 июня, что знает по меньшей мере три сценария окончания войны с Россией, именно так в Киеве называют спецоперацию по защите республик Донбасса ВС РФ. Его заявление приводит Интерфакс со ссылкой на выступления чиновника.

В первом случае, Украина вернёт границы к состоянию на 24 февраля 2022 года, после чего начнёт переговоры о статусе Донбасса и Крыма.

Во втором, украинские подразделения западным оружием будут «перемалывать» армию России и Донбасса, поскольку это «война ресурса на ресурс». Резников даже заметил, что у России больше живой силы и техники, но «все не современное и старинное», и «они используют принцип мясорубки».

В третьем сценарии а-ля Резников Россия разваливается на несколько разных субъектов и становится разрозненными частями: Татарстан, Башкортостан т.д.

Эксперты при анализе заявлений Резникова удивлялись, почему самопровозглашённый режим Киева не желает посмотреть трезво в упор на положение дел, словно в правительстве Украины сидят люди с юношеским максимализмом.