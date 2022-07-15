Глава минобороны Украины Резников: пик потерь ВСУ пришелся на май — тогда погибало до 100 человек в день

В мае украинская армия несла самые большие потери с начала российской военной спецоперации. Об этом в пятницу в интервью украинской службе BBC сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
«Пик наших потерь был в мае. <> Действительно, до 100 ребят, к сожалению, погибало, и до 300-400 было раненых», - рассказал Резников.
При этом он отказался озвучить актуальную информацию о потерях, однако подчеркнул, что когда в июне президент Украины Владимир Зеленский сообщал о большом количестве погибших и раненых в составе ВСУ, он имел в виду именно май.
Напомним, в середине июня советник офиса Зеленского Михаил Подоляк утверждал, что Украина теряет в день до 200 военных убитыми.