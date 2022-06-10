Советник офиса Зеленского Подоляк: Украина теряет в день до 200 военных убитыми, это в два раза больше, чем сказал Резников

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10 июня 2022, 07:41 Источник: РИА Новости

советник офиса Зеленского Подоляк, фото из соцсети

Советник офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк уточнил цифру ежедневных потерь украинских войск, названную ранее министром обороны Украины Алексеем Резниковым и главой государства.

Подоляк буквально в тот же день, когда информацию о жертвах сообщил министр обороны, сказал, что "потери украинских военных сейчас составляют от 100 до 200 человек ежедневно. По его данным, "это наибольшая оценка числа погибших военнослужащих".

Министр обороны Украины Алексей Резников 9 июня заявил, что ситуация на фронте тяжелая, украинские войска каждый день теряют до 100 человек убитыми.

Зеленский 1 июня сообщал, что армия Украины теряет "60-100 солдат в день убитыми в бою и около 500 военных ранеными".