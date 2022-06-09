Министр обороны Украины Резников: войска страны каждый день теряют до 100 человек убитыми и до 500 ранеными

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9 июня 2022, 13:05

Министр обороны Украины Алексей Резников, Boris Roessler / globallookpress.com

Войска Украины ежедневно теряют до 100 человек убитыми и до 500 ранеными. Соответствующие сведения, как передает РИА Новости, озвучил Алексей Резников, руководитель министерства обороны бывшей советской республики.

«Министр обороны Украины заявил, что украинские войска каждый день теряют до 100 человек убитыми, до 500 ранеными», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

На украинской территории с 24 февраля проходит российская специальная операция. Ранее в четверг оборонное ведомство РФ сообщило, что авиация в течение суток ликвидировала более 200 националистов.