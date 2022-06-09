Минобороны РФ: авиация за сутки уничтожила более 200 украинских националистов, пять танков, два «Града» и артиллерийский склад

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9 июня 2022, 11:57

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Отечественная авиация за сутки ликвидировала свыше 200 украинских националистов, пять танков, две реактивные системы залпового огня «Град» и артиллерийский склад. Об этом заявило министерство обороны РФ.

«Авиация ВС России за сутки уничтожила более 200 националистов, пять танков и два “Града”, а также артиллерийский склад, сообщило российское Минобороны», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале «RT на русском».

Также в ведомстве проинформировали, что ракетные подразделения и артиллерия поразили 273 района сосредоточения войск Украины.

Ранее в четверг сообщалось, что на территории Житомирской области ракетным ударом был уничтожен учебный центр, где проходили переподготовку иностранные наемники.