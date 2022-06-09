Армия России уничтожила ракетным ударом в Житомирской области учебный центр, где проходили переподготовку иностранные наемники

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9 июня 2022, 11:41

Запуск ракеты, MOD Russia / globallookpress.com

Российская армия уничтожила ракетным ударом на территории Житомирской области учебный центр, где проходили переподготовку иностранные наемники. Об этом проинформировало министерство обороны РФ.

«Минобороны России: ракетным ударом у Новограда-Волынского в Житомирской области уничтожен учебный центр украинской армии, в котором проходили переподготовку и слаживание иностранные наемники», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале РИА Новости.

Как сообщалось ранее сегодня, британское издание Independent указало, ссылаясь на данные разведки, что войска Украины уступают Вооруженным силам РФ в 20 раз по артиллерии и в 40 раз по боеприпасам.