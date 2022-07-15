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Помощник главы МВД ЛНР Киселев: население Краматорска в Донбассе ждет освобождения города русскими войсками

, 15:55

Помощник главы МВД ЛНР Киселев: население Краматорска в Донбассе ждет освобождения города русскими войсками
Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Население расположенного в Донбассе Краматорска ждет освобождения города русскими войсками. Об этом написал в своем Telegram-канале Виталий Киселев, помощник министра внутренних дел ЛНР.

«Население Краматорска ждет освобождения русскими войсками», — отметил Киселев.

Помощник главы МВД разместил видео, где мужчина едет на автомобиле по улицам города и жалуется на нелюбовь местных жителей к украинским военным, которые «приехали откуда-то их защищать».

Как сообщалось ранее сегодня, спикер российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова указала на то, что секретариат ООН не занимает равноудаленную позицию в комментариях по ситуации с украинской Винницей.

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