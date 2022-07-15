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Спикер МИД России Захарова: секретариат ООН не занимает равноудаленную позицию в комментариях по ситуации с украинской Винницей

, 15:36

Спикер МИД России Захарова: секретариат ООН не занимает равноудаленную позицию в комментариях по ситуации с украинской Винницей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Секретариат Организации Объединенных Наций не занимает равноудаленную позицию в комментариях по ситуации с украинской Винницей. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Секретариат ООН не занимает равноудаленную позицию в комментариях по ситуации с Винницей, заявила Захарова», — говорится в публикации, появившейся на сайте отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее в пятницу, министерство обороны РФ указало на то, что ракеты «Калибр» ликвидировали в Виннице участников совещания, где обсуждалась передача Украине самолетов и оружия из-за рубежа.

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