Секретариат Организации Объединенных Наций не занимает равноудаленную позицию в комментариях по ситуации с украинской Винницей. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
«Секретариат ООН не занимает равноудаленную позицию в комментариях по ситуации с Винницей, заявила Захарова», — говорится в публикации, появившейся на сайте отечественного информационного агентства.
Как сообщалось ранее в пятницу, министерство обороны РФ указало на то, что ракеты «Калибр» ликвидировали в Виннице участников совещания, где обсуждалась передача Украине самолетов и оружия из-за рубежа.