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15 июля 2022, 14:43

Украинский военный с ПТРК Javelin, Volodymyr Tarasov / globallookpress.com

Вооружения, которые Запад поставляет киевской стороне, продаются затем нацистам и джихадистам в Европе. На это указал в своем Telegram-канале Виталий Киселев, помощник руководителя МВД Луганской народной республики.

По словам Киселева, представители украинских националистических группировок иностранное оружие «включая ПТРК и ПЗРК, продают в Европу, через каналы на молдавской и румынской границе, вместе с зерном».

«Оружие покупают как нацисты, так и джихадисты, так и просто криминальные группировки, в том числе и этнические», — написал помощник министра внутренних дел.

Как сообщалось ранее сегодня, офицер ЛНР Андрей Марочко проинфомировал, что киевские военные расстреливают в расположенном в Донбассе городе Соледаре пророссийски настроенных мирных граждан.