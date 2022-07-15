Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели В мире 13+

Помощник главы МВД ЛНР Киселев: вооружения, поставляемые Западом Украине, продаются затем нацистам и джихадистам в Европе

, 14:43

Помощник главы МВД ЛНР Киселев: вооружения, поставляемые Западом Украине, продаются затем нацистам и джихадистам в Европе
Украинский военный с ПТРК Javelin, Volodymyr Tarasov / globallookpress.com

Вооружения, которые Запад поставляет киевской стороне, продаются затем нацистам и джихадистам в Европе. На это указал в своем Telegram-канале Виталий Киселев, помощник руководителя МВД Луганской народной республики.

По словам Киселева, представители украинских националистических группировок иностранное оружие «включая ПТРК и ПЗРК, продают в Европу, через каналы на молдавской и румынской границе, вместе с зерном».

«Оружие покупают как нацисты, так и джихадисты, так и просто криминальные группировки, в том числе и этнические», — написал помощник министра внутренних дел.

Как сообщалось ранее сегодня, офицер ЛНР Андрей Марочко проинфомировал, что киевские военные расстреливают в расположенном в Донбассе городе Соледаре пророссийски настроенных мирных граждан.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

В мире