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15 июля 2022, 14:17

Украинские военные, Romain Carre / globallookpress.com

Украинские военнослужащие расстреливают в расположенном на территории Донбасса городе Соледаре пророссийски настроенных представителей гражданского населения. На это, как передает ТАСС, указал офицер Луганской народной республики Андрей Марочко.

«Украинские силовики в Соледаре расстреливают пророссийски настроенных мирных жителей — офицер Народной милиции ЛНР Марочко», — говорится в публикации, размещенной на сайте отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее в пятницу, глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто заявил о наличии у Будапешта сценариев «военного ЧП» для защиты и спасения 150 тысяч венгров в Закарпатской области Украины.