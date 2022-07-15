Спецназ Росгвардии изъял в ЛНР документы, подтверждающие факты массового дезертирства среди десантников Украины

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15 июля 2022, 10:39

Украинские военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Спецназ Росгвардии изъял на территории Луганской народной республики документы, которые подтверждают факты массового дезертирства среди десантников Украины. Об этом со ссылкой на пресс-службу отечественного ведомства проинформировало РИА Новости.

В публикации, появившейся на сайте агентства, указывается на то, что в период с апреля по июнь текущего года десятки солдат и сержантов парашютно-десантных рот второго парашютно-десантного батальона войсковой части А1126 под всевозможными предлогами самовольно ушли с переднего края обороны.

Как сообщалось ранее в пятницу, в Народной милиции ДНР отметили, что союзные подразделения взяли стратегическую инициативу в расположенном в Донбассе городе Северске.