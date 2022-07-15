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Народная милиция ДНР: союзные войска взяли стратегическую инициативу в Северске

, 10:22 Источник: РИА Новости

Народная милиция ДНР: союзные войска взяли стратегическую инициативу в Северске
Военный, MOD Russia / globallookpress.com

Союзные войска взяли стратегическую инициативу в расположенном на территории Донбасса городе Северске. Об этом, как передает РИА Новости, заявили в Народной милиции ДНР.

«Стратегическая инициатива в населенном пункте Северск находится на стороне союзных подразделений, сообщил РИА Новости представитель Народной милиции Донецкой народной республики», — указывается в публикации, появившейся на сайте отечественного информационного агентства.

По словам собеседника журналистов, в настоящий момент в городе фиксируются боестолкновения, «операция идет по плану».

Как сообщалось ранее сегодня, Народная милиция ЛНР отметила, что, согласно сведениям разведки, украинское командование приняло решение поэтапно выводить свои силы из Северска.

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