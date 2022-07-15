НМ ЛНР: по данным разведки, украинское командование решило поэтапно выводить свои войска из Северска в Донбассе

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15 июля 2022, 10:03

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Согласно сведениям разведки, украинское командование приняло решение поэтапно выводить свои войска из расположенного на территории Донбасса города Северска. На это, как передает ТАСС, указала Народная милиция ЛНР.

«Украинское командование, по данным разведки, решило поэтапно выводить подразделения из Северска — Народная милиция ЛНР», — говорится в публикации, появившейся на сайте российского агентства.

Как сообщалось ранее в пятницу, первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов отметил, что в Северске имеются очаги сопротивления киевских сил. По словам Безсонова, бойцы республики аккуратно зачищают восточные районы города.