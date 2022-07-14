Дипломат Евгений Варганов: удар по Дому офицеров в Виннице был нанесен, так как в нем располагались украинские военные

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14 июля 2022, 20:15 Источник: РИА Новости

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Старший советник постоянного представительства России при ООН Евгений Варганов указал украинскому коллеге на то, что удар по Дому офицеров в Виннице был нанесен, поскольку в нем располагались украинские военные.

В четверг, 14 июня, проходит очередное заседание в рамках политического форума высокого уровня по целям устойчивого развития. Представитель делегации Украины в своем выступлении обвинил российских военных в ударе по Виннице.

Российский дипломат ответил представителю Украины, который обвинил необоснованно РФ в развязывании войны. Евгений Варганов отметил, что представитель Украины, вероятно, забывает, что в течение всех восьми лет украинские вооруженные обстреливали мирных людей на Донбассе и погибшие исчисляются тысячами.

Российский дипломат напомнил, что российские Вооруженные силы наносят удары только по военным объектам на Украине. "И удар по Виннице был нанесен по дому офицеров, где как раз готовились вооруженные силы Украины. При этом представитель Украины не сказал об ударе два дня назад по Новой Каховке, опять же находящейся на территории Украины, где погибли их же мирные жители", - подчеркнул он и отметил, что обстрелы, в том числе Донецка, со стороны ВСУ продолжаются.

Информацию об ударе российских военных в Виннице узнала главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян у представителей Минобороны России.

Симоньян написала в Telegram-канале: "Спросила у МО, куда ударили в Виннице". Ответ: "В Дом офицеров, там был временный пункт размещения нациков".