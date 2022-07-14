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Симоньян уточнила у Минобороны РФ, куда ударили в Виннице: «в Дом офицеров, где был временный пункт размещения нациков»

, 16:42 Источник: РИА Новости

Симоньян уточнила у Минобороны РФ, куда ударили в Виннице: «в Дом офицеров, где был временный пункт размещения нациков»
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Удар в Виннице был нанесен по Дому офицеров, в котором располагался временный пункт размещения украинских националистов. Информацию об ударе российских военных в Виннице узнала главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян у представителей Минобороны России.

Симоньян написала в Telegram-канале: "Спросила у МО, куда ударили в Виннице". Ответ: "В Дом офицеров, там был временный пункт размещения нациков".

Главный редактор RT также прикрепила фото, которое ей прислали. Минобороны РФ информацию об ударе в Виннице пока не комментировала.

В Минобороны РФ сообщали, что российские войска нанесли удары по пунктам размещения украинских военных в Часовом Яре (ДНР) и в Запорожской области Украины. В результате ударов уничтожены более 70 националистов.

Город Винница находится в центральной части Украины, примерно в 200 километрах к юго-западу от Киева.

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