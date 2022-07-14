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Глава ВГА Запорожской области Балицкий планирует провести референдум о вхождении в РФ осенью

, 18:36

Глава ВГА Запорожской области Балицкий планирует провести референдум о вхождении в РФ осенью
Пункт голосования, Russian Embassy in the USA/ Globallookpress.com

Запорожская область планирует провести референдум о вхождении в состав России в начале осени текущего года. Такое заявление сделал руководитель военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий.

Власти региона отмечают, что решение об этом приняли в ответ на многочисленные и постоянные заявки трудовых коллективов предприятий области. Запорожье будет спрашивать жителей о вхождении в состав РФ, а не суверенитете.

Напомним, 6 июля представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал мужчин - жителей этого региона и подконтрольных киевскому режиму территорий Запорожья не получать повестки из военкоматов и уезжать на освобожденные территории региона.

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