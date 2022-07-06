Член совета ВГА Запорожской области Рогов призвал военнообязанных уехать в освобожденные города

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6 июля 2022, 07:14 Источник: Владимир Рогов

фото: Petro Poroshenko/globallookpress.com

Представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал мужчин - жителей этого региона и подконтрольных киевскому режиму территорий Запорожья не получать повестки из военкоматов и уезжать на освобожденные территории региона.

Представитель ВГА Запорожья в своем Telegram-канале обратился к своим землякам: "Будьте осторожны! Не получайте повестки, не находитесь по адресу регистрации, где вас могут легко найти. Если есть возможность — уезжайте из города на освобожденную территорию". Он отметил, что если это невозможно, нужно запастись "продуктами и водой", найти "максимально безопасное место в условиях городских боёв, к которым ведут Запорожье взявшие вас в заложники террористы Зеленского".

Он рассказал, что вчера в центре Запорожья украинские военные вылавливали запорожцев и вручали им повестки в армию на бойню.

Генштаб Украины ранее подтвердил наличие законодательного запрета на выезд за пределы места пребывания мужчин призывного возраста без разрешения военкомата в период действия военного положения.

В Верховную раду Украины внесен законопроект, поясняющий порядок выезда военнообязанных, призывников и резервистов с места проживания в пределах Украины.