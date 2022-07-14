WSJ: договоренности о вывозе зерна с Украины предполагают прекращение огня

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14 июля 2022, 09:33

Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Вывоз зерна с Украины, согласно договоренностям, которые обсуждались на встрече по «зерновому коридору» в Стамбуле, будет осуществляться в условиях действия режима прекращения огня. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Отмечается, что зерно будет доставляться из трех украинских портов конвоями в сопровождении украинских судов. Для защиты параллельно будет действовать режим прекращения огня.



Суда без груза, которые прибудут на Украину, осмотрит турецкая сторона, чтобы не допустить контрабанду оружия.



Договоренность планируют передать для подписания Владимиру Путину во время встречи с президентом Турции на следующей неделе.



Ранее сообщалось, что в МИД России заявили об отсутствии препятствий для вывоза украинского зерна.