Замглавы МИД Вершинин заявил, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины

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14 июля 2022, 07:13 Источник: РИА "Новости"

здание МИД России в Москве, Aleksander Polyakov / globallookpress.com

Заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин заявил в разговоре с журналистами, что со стороны России препятствий для вывоза украинского зерна нет.

Накануне завершились переговоры военных делегаций Турции, РФ, Украины и делегации Организации Объединенных Наций по урегулированию "зернового вопроса". По итогам мероприятия турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар подчеркнул, что было решено создать координационный центр в Стамбуле. Предполагается, что на следующей неделе украинская и российская стороны вновь встретятся на территории Турции для обсуждения "зернового вопроса".

Сергей Вершинин подчеркнул, что РФ на самом высоком уровне публично заявляла, что никаких препятствий со стороны Москвы для вывоза зерна нет.