Плененный командир «Медведей SS» Кравцов: Россия на поле боя не по зубам Украине, даже с учетом поставок вооружений Западом

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14 июля 2022, 08:18 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация на поле боя не по зубам киевской стороне, даже с учетом поставок вооружений Западом. На это, как передает РИА Новости, указал Александр Кравцов, попавший в плен командир украинского подразделения «Медведи SS».

«Россия как противник на поле боя не по зубам Украине, даже с учетом финансирования и поставок оружия со стороны Запада, заявил РИА Новости пленный командир украинского нацбата "Медведи SS" Александр Кравцов», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее ТАСС сообщил, что войска Луганской народной республики и РФ зашли на территорию расположенного в Донбассе города Северска.