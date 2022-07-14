ТАСС: войска ЛНР и России зашли в Северск, город находится под их оперативным контролем

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14 июля 2022, 08:00

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Войска Луганской народной республики и Российской Федерации зашли на территорию расположенного в Донбассе Северска, данный город находится под их оперативным контролем. Об этом информирует ТАСС.

«Силы ЛНР и России зашли в Северск, город находится под оперативным контролем, сообщил источник, близкий к Народной милиции ЛНР», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Москва с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Как сообщалось ранее в четверг, израильский военный стратег Мартин ван Кревельд указал на то, что киевская сторона напрасно надеется победить РФ на поле боя.