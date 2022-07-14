Израильский военный стратег ван Кревельд: Украина напрасно надеется победить Россию на поле боя

Аргументы Недели → В мире 13+

14 июля 2022, 07:36

Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Украина напрасно надеется победить Российскую Федерацию на поле боя. На это, как информирует РИА Новости, указал Мартин ван Кревельд, израильский военный стратег.

По словам эксперта, киевская сторона всерьез решила, что способна одержать верх над Москвой на поле боя. Все мечты властей Украины выйти таким образом на границы 1991 года несбыточны из-за подавляющей мощи Вооруженных сил РФ, отметил ван Кревельд.

Как сообщалось ранее сегодня, плененный командир украинского формирования «Медведи SS» Александр Кравцов заявил, что националистические батальоны бывшей советской республики получили зарубежное снаряжение еще до начала спецоперации Москвы в феврале.