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14 июля 2022, 07:16 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Националистические батальоны Украины получили зарубежное снаряжение еще до начала специальной операции Москвы в феврале. На это, как передает РИА Новости, указал Александр Кравцов, попавший в плен командир формирования «Медведи SS».

«Украинские националистические батальоны получили зарубежное снаряжение еще до начала российской спецоперации в феврале, заявил РИА Новости пленный командир входящего в состав украинских вооруженных сил нацбата "Медведи SS" Александр Кравцов», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее в четверг, внештатный советник руководителя офиса главы Украины Алексей Арестович отметил, что киевской стороне для осуществления контрнаступательных действий не хватает мобильных систем противовоздушной обороны и бронетехники.