В США расценивают потолок цен на нефть в качестве следующей меры давления на Россию

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14 июля 2022, 07:28

Zamir Usmanov/ globallookpress.com

США рассматривают перспективу установления потолка цен на нефть из РФ в качестве следующей меры экономического давления на Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой первого заместитель министра финансов США Адевале Адейемо.



«Мы хотим сократить доходы РФ, при этом снизив риски для наших экономик», - поделился он. «Следующим шагом станет установление потолка цен», - отметил Адейемо.



Он также упомянул, что Россия имеет больший процент доходов от продажи нефти по миру. В задачу США будет входить снижение доходов России от торговли нефтью, которое приведет к снижению ее средств на поддержание экономики.



Ранее сообщалось, что американские власти пытаются настроить против России максимальное количество государств.