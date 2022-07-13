Американские власти собирают против РФ «нефтяную коалицию»

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13 июля 2022, 12:17 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Во вторник на торгах сорт Brent подешевел до 104.3 долларов за баррель. А ещё, в последнее время всё чаще и чаще звучат опасения взлёта котировок. Американские власти намерены склонить к переговорам об ограничении стоимости российской нефти максимальное количество государств. Нефтепроизводителей надеются уговорить добывать больше нефти. Независимые эксперты считают, что такая инициатива едва ли увенчается успехом. Но также аналитики предупреждают, что если они реализуются, дополнительный взлёт цен на сырьё неизбежен. Для бюджета России эти ограничения могут стать плачевными.

По мнению экспертов, цены на нефть несколько снижались на фоне новостей из КНР, где стремительно ухудшается эпидемиологическая обстановка. Рост ежедневных новых случаев «ковида» может привести к новому раунду карантинов, что крайне негативно скажется на спросе на топливо. В Nomura указывают, что число китайцев, живущих под коронавирусными ограничениями, выросло до более 114 миллионов. В консалтинговой компании Eurasia Group отмечают, что «продолжающийся вялый спрос в Китае тянет цены на нефть вниз, хотя текущий баланс спроса и предложения остаётся ненадёжным».

В США полагают, что мировые цены на нефть могут вырасти до 140 долларов за баррель. Это будет в случае, если Вашингтону не удастся добиться принятия его предложения об установлении предельной цены на российскую нефть и одновременного введения механизма, при котором РФ сможет заключать договоры на страхование и перевозку своего сырья только при условии, что цена не будет выше заданного максимума. Именно эти сведения подтвердили в Reuters со ссылкой на американский Минфин.

В агентстве указывают, что целью Вашингтона является установить такой предел цен на российскую нефть, чтобы Москва не могла продолжать военную спецоперацию на территории Украины, но при этом, по-прежнему была бы заинтересована в экспорте нефти. В свою очередь, в Японии, с властями которой американцы активно переговариваются по нефтяным вопросам, встревожены возможным низким пределом цен на чёрное золото из России, но не отвергают диапазон предельных цен на уровне 40-60 долларов за баррель.

Стоит также отметить, что Япония – не единственная страна, с которой власти США, намерены обсуждать перспективы на мировом нефтяном рынке. В Вашингтоне надеются склонить на свою сторону и Индию. Сообщалось, что министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм в рамках визита в Австралию намерена провести переговоры на эту тему со своими индийскими коллегами. Правда некоторые эксперты уже предвещают неудачу во всех попытках ограничения цены на российскую нефть.