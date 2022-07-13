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МВД ЛНР сообщает о заходе союзных сил РФ и ЛДНР на окраины Соледара

, 20:12

МВД ЛНР сообщает о заходе союзных сил РФ и ЛДНР на окраины Соледара
Бойцы ВС РФ, Pravda Komsomolskaya/ Russian Look

Вооружённые силы союзнической группировки России и ЛНР зашли в Соледар, город на территории ДНР. Об этом в среду, 13 июля, заявил РИА Новости помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

«СВО продолжает освобождать от нацистской хунты населенные пункты, которые были под оккупацией. Наши подразделения мотострелков зашли на окраины Соледара», − приводит слова военного агентство.

Отдельно уточняется, что идущие следом артиллерийские подразделения завладели складом боеприпасов порядка шести тысяч штук калибра 122 миллиметра.

Напомним, ранее в Министерстве внутренних дел ЛНР сообщили, что группировка союзнических войск Луганской Народной Республики и России прорвали оборону украинских оккупационных частей и зашли в городскую черту Северска.

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