МВД ЛНР сообщает о заходе союзных сил РФ и ЛДНР на окраины Соледара

Вооружённые силы союзнической группировки России и ЛНР зашли в Соледар, город на территории ДНР. Об этом в среду, 13 июля, заявил РИА Новости помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.
«СВО продолжает освобождать от нацистской хунты населенные пункты, которые были под оккупацией. Наши подразделения мотострелков зашли на окраины Соледара», − приводит слова военного агентство.
Отдельно уточняется, что идущие следом артиллерийские подразделения завладели складом боеприпасов порядка шести тысяч штук калибра 122 миллиметра.
Напомним, ранее в Министерстве внутренних дел ЛНР сообщили, что группировка союзнических войск Луганской Народной Республики и России прорвали оборону украинских оккупационных частей и зашли в городскую черту Северска.