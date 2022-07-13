Группировка союзных войск РФ и ЛНР зашла в городскую черту Северска

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13 июля 2022, 19:44

Военные ВС РФ СВО, Maksim Konstantinov/ Global Look Press

В Министерстве внутренних дел ЛНР сообщили, что группировка союзнических войск Луганской Народной Республики и России прорвали оборону украинских оккупационных частей и зашли в городскую черту Северска.

За ближайшие пару дней город могут освободить. Такую информацию сообщает в среду, 13 июля, помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

«Приятная новость: наши войска успешно зашли в городскую черту Северска (город в Донецкой Народной Республике, временно находящийся под контролем ВСУ) и заставили "вэсэушников" бежать в разные направления. <...> Похоже, что через пару дней Северск будет свободен», − цитирует слова военного агентство.

Ранее, руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сделал заявление об уверенности в скором освобождении союзническими силами ВС РФ и НМ ЛДНР административных границ республики.