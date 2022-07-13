Пушилин: «Уверен, что в скором будущем мы сможем говорить уже о полном освобождении территории ДНР»

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13 июля 2022, 18:11

Денис Пушилин, Alexander Rekun/ Global Look Press

Руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сделал в среду, 13 июля, заявление об уверенности в скором освобождении союзническими силами ВС РФ и НМ ЛДНР административных границ республики.

«На данный момент союзные усилия сконцентрированы уже именно на освобождении территории ДНР, так как перед этим подразделения, в том числе ДНР, концентрировались на освобождении ЛНР... Уверен, что в скором будущем мы сможем говорить уже о полном освобождении территории ДНР», − приводит слова Пушилина ТАСС.

Для скорейшего достижения обещанного, по словам Пушилина, делаются «все необходимые шаги».

Ранее сегодня стало известно, что в российской столице состоялась встреча посла ДНР в России Ольги Макеевой с послом Корейской Народно-Демократической Республики в Российской Федерации Син Хон Чхолем. Дипломаты обменялись верительными грамотами.