Куда пропали 250 тыс. человек личного состава украинской армии

Аргументы Недели → В мире 13+

13 июля 2022, 19:21

Российская армия продолжает давить на ВСУ, как по линии Северск – Соледар – Бахмут (Артёмовск), так и со стороны Славянска. В настоящий момент передовые части находятся в 6–8 км от Северска, и судьба этого расположенного в низине города вполне ясна. Вопрос лишь в том, когда его возьмут. Приблизились они и к Бахмуту, и к Соледару, причём тоже на очень небольшое расстояние. Ведётся активное разрушение оборонительных позиций ВСУ артиллерией и авиацией.



ВСУ, с одной стороны, активно пытаются укрепить оборону вышеперечисленных городов. В Киеве понимают, что утрата линии Северск – Соледар – Бахмут сразу приведёт и к нарастанию давления на Славянск и Краматорск и на расположенную южнее Авдеевку. А также на прочие районы, откуда украинцы обстреливают Донецк и откуда им придётся бежать. А падение последних районов в Донбассе приведёт к катастрофической ситуации для Киева вокруг Запорожья, Днепропетровска и так далее. С другой – там пытаются отвести недобитые бригады в тыл на пополнение, стремясь сохранить остатки опытных и обстрелянных кадров.



При этом украинцам вряд ли стоит ждать увеличения помощи от НАТО. Ручеёк пересыхает по двум основным причинам. Первая – сказки для плебса – это одно, а военно-политическое руководство Запада куда лучше осведомлено и о реальной ситуации на фронтах, и о грустных перспективах Украины. И о потерях ВСУ они узнают не из сказок от Арестовича или Зеленского. Это ведь американские генералы задавали ещё месяц назад вопросы – куда пропали 200 тыс. человек личного состава украинской армии. И там вполне в курсе, что от объявленной численности ВСУ в 700 тыс. нужно отнять эти 200 тыс. или скорее уже ближе к 250 тыс. человек.



Более того, в сказочные украинские цифры с десятками тысяч убитых российских воинов, тысячами сожжённых танков и сотнями сбитых самолётов – там тоже верят только идиоты «внизу», но не «наверху» или даже «посередине». Запад устаёт от Украины, от повестки СВО в медиа, от бесконечных вложений в очевидно проигрышный проект. И скоро может сказать – «хватит, подгадили русским, теперь им все эти земли восстанавливать долго, а дальше вкладываться в это дело или опасно уже для нас, или бессмысленно». Ничего личного – только бизнес.



Вторая причина – ручеёк иссыхает по естественным причинам. Арсеналы НАТО оказались весьма невелики, как говорится, досокращались до ручки.



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