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Глава правительства Польши уже подсчитал сумму репараций, которые потребует от Германии

, 17:50

Глава правительства Польши уже подсчитал сумму репараций, которые потребует от Германии
Матеуш Моравецкий, премьер Польши, Alessandro Di Marco/ Keystone Press Agency

Председатель правительства Польши Матеуш Моравецкий определил точную сумму репараций, которые Варшава будет требовать у Берлина в качестве компенсаций за ущерб во Второй мировой.

Польский премьер уточнил, что Варшава уже четыре года готовит «очень комплексный доклад» о военных преступлениях нацистов Третьего Рейха и разрушениях, совершённых в годы войны.

Моравецкий уверен, что именно Польша «сильнее всего пострадала» в результате войны, но получила «минимальные компенсации».

«Был подготовлен доклад. Трёхтомный доклад. Сейчас уже заканчивается перевод этого доклада на несколько языков», — цитирует RT слова политика.

Тем не менее, Моравецкий не стал уточнять, какую сумму власти Польши намерены требовать от Германии в качестве репараций.

Напомним, ранее Польша нервозно отреагировала на разоблачения российскими разведчиками планов Варшавы по расчленению Украины на части. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

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