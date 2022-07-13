Глава правительства Польши уже подсчитал сумму репараций, которые потребует от Германии

Председатель правительства Польши Матеуш Моравецкий определил точную сумму репараций, которые Варшава будет требовать у Берлина в качестве компенсаций за ущерб во Второй мировой.
Польский премьер уточнил, что Варшава уже четыре года готовит «очень комплексный доклад» о военных преступлениях нацистов Третьего Рейха и разрушениях, совершённых в годы войны.
Моравецкий уверен, что именно Польша «сильнее всего пострадала» в результате войны, но получила «минимальные компенсации».
«Был подготовлен доклад. Трёхтомный доклад. Сейчас уже заканчивается перевод этого доклада на несколько языков», — цитирует RT слова политика.
Тем не менее, Моравецкий не стал уточнять, какую сумму власти Польши намерены требовать от Германии в качестве репараций.
Напомним, ранее Польша нервозно отреагировала на разоблачения российскими разведчиками планов Варшавы по расчленению Украины на части. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.