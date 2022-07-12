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Глава СВР Нарышкин обратил внимание на нервозность Польши после раскрытия ее планов по расчленению Украины

, 21:35

Глава СВР Нарышкин обратил внимание на нервозность Польши после раскрытия ее планов по расчленению Украины
Сергей Нарышкин, Kremlin Pool/ Global Look Press

Польша нервозно отреагировала на разоблачения российскими разведчиками планов Варшавы по расчленению Украины на части. Об этом во вторник заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Поступающая в службу информация свидетельствует о нервозной реакции руководства Польши на то, что его планы по расчленению Украины стали предметом общественного внимания», — приводит слова силовика ТАСС со ссылкой на пресс-бюро ведомства.

Нарышкин уточнил, что Варшава рассчитывала после перехода конфликта на Украине в фазу дипломатического урегулирования убедить стороны в необходимости признать «польскую экспансию» как «свершившийся факт».

Глава СВР добавил, что утечка чувствительной информации Варшава будет вынуждена снимать озабоченности, которые звучат от их «товарищей» по Североатлантическому альянсу и Евросоюзу.

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