Около 1,3 тыс. грузовых машин скопилось на границе Литвы с Россией и Белоруссией

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13 июля 2022, 16:50

Dirceu Portugal/ globallookpress.com

По данным на сайте дирекции контрольно-пропускных пунктов при Министерстве коммуникаций и транспорта Литвы, около 1,3 тыс. грузовых машин скопилось на границе Литвы с Калининградской областью РФ и Белоруссией.



Сообщается, что на некоторых переходах время ожидания составляет более полутора суток. Самое длительное ожидание обозначено на КПП в Райгардасе (по направлению на Гродно).



На белорусском направлении на четырех пропускных пунктах в сумме находилось 1 086 фур.



Ранее сообщалось, что ,по данным на 11 июля, 310 фур стояли в очереди на границе с Литвой в Калининградской области.