Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели В мире 13+

Около 1,3 тыс. грузовых машин скопилось на границе Литвы с Россией и Белоруссией

, 16:50

Около 1,3 тыс. грузовых машин скопилось на границе Литвы с Россией и Белоруссией
Dirceu Portugal/ globallookpress.com

По данным на сайте дирекции контрольно-пропускных пунктов при Министерстве коммуникаций и транспорта Литвы, около 1,3 тыс. грузовых машин скопилось на границе Литвы с Калининградской областью РФ и Белоруссией.

Сообщается, что на некоторых переходах время ожидания составляет более полутора суток. Самое длительное ожидание обозначено на КПП в Райгардасе (по направлению на Гродно).

На белорусском направлении на четырех пропускных пунктах в сумме находилось 1 086 фур.

Ранее сообщалось, что ,по данным на 11 июля, 310 фур стояли в очереди на границе с Литвой в Калининградской области.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram