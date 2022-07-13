По данным на сайте дирекции контрольно-пропускных пунктов при Министерстве коммуникаций и транспорта Литвы, около 1,3 тыс. грузовых машин скопилось на границе Литвы с Калининградской областью РФ и Белоруссией.
Сообщается, что на некоторых переходах время ожидания составляет более полутора суток. Самое длительное ожидание обозначено на КПП в Райгардасе (по направлению на Гродно).
На белорусском направлении на четырех пропускных пунктах в сумме находилось 1 086 фур.
Ранее сообщалось, что ,по данным на 11 июля, 310 фур стояли в очереди на границе с Литвой в Калининградской области.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Wall Street Journal: моральное и политическое замешательство современного Запада стало секретным оружием Путина
Первый зампостпреда РФ при ООН Полянский: заседание Совбеза организации по нацизму на Украине «обезоружило» Запад
Захарова назвала «точкой невозврата» заявление Болтона об участии США в подготовке госпереворотов за рубежом
РБК узнал о скорой отставке вице-премьера Юрия Борисова — он может сменить Рогозина на посту главы «Роскосмоса»
- #ЗАУГЛОМ Финляндия в НАТО. Когда новая блокада Петербурга?
- 17:15 Пушилин: место исполнения смертного приговора иностранным наёмникам в ДНР уже выбрано
- 16:50 Около 1,3 тыс. грузовых машин скопилось на границе Литвы с Россией и Белоруссией
- 16:20 В Еврокомиссии заявили, что не ведут переговоры с Россией по Калининградскому транзиту
- 16:09 КНДР признала Донецкую Народную Республику
- Telegram | (Подписаться) Источник узнал о скорой отставке вице-премьера Юрия Борисова — он может сменить Рогозина на посту главы «Роскосмоса»