Глава Узбекистана Мирзиёев смягчил режим ЧП в Каракалпакии

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13 июля 2022, 15:28

Флаг Узбекистана, Maksim Konstantinov/ Global Look Press

В среду, 13 июля, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев распорядился о смягчении режима чрезвычайного положения в Каракалпакии. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеграмм-канал главы республики.

«Президентом Республики Узбекистан принято решение о смягчении введённого на территории Каракалпакстана режима чрезвычайного положения, а именно установлении нового времени действия комендантского часа «с 23 часов до 5 часов» вместо «с 21 часа до 7 часов», − цитирует агентство слова президента.

Отмечено, что решение об упрощении ЧП приняли с учётом стабилизации ситуации в Каракалпакии.

На прошлой неделе Министерство иностранных дел Узбекистана сделало заявление о подробностях преодоления беспорядков, которые случились в начале июля в столице Каракалпакии Нукусе.

Ранее Мирзиёев ввёл режим ЧП на территории Каракалпакстана, где произошли беспорядки, до 2 августа.