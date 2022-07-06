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Аргументы Недели Политика 13+

МИД Узбекистана привёл подробности о преодолении беспорядков в Нукусе

, 21:25

МИД Узбекистана привёл подробности о преодолении беспорядков в Нукусе
Флаг Узбекистана, Maksim Konstantinov/ Global Look Press

Министерство иностранных дел Узбекистана сделало заявление о подробностях преодоления беспорядков, которые случились в начале июля в столице Каракалпакии Нукусе. Внешнеполитическое ведомство заявляет о 107 сотрудниках правоохранительных органов, которые получили серьёзные травмы. Из них 23 бойца находятся в тяжелом состоянии.

Протестующие захватывали огнестрельное оружие и заложников из числа правоохранителей.

Дипломаты подчеркнули, что организаторы мятежа в Нукусе сделали попытку подорвать конституционный строй, территориальную целостность и единство Узбекистана.

Ранее стало известно, что Тбилиси гарантировано получение в декабре статуса кандидата в Европейский союз в случае подключения к противостоянию с Российской Федерацией. На это указал грузинский политический деятель Ираклий Кобахидзе.

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