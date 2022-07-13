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Регулятор ФРГ заявил, что маршрут поставок газа через Украину не используют

, 14:55

Регулятор ФРГ заявил, что маршрут поставок газа через Украину не используют
Виктор Лисицын/ globallookpress.com

Федеральное сетевое агентство (регулятор ФРГ) заявил, что маршрут транспортировки российского газа транзитом через Украину в Германию на фоне проведения технических работ на трубопроводе "Северный поток" не используется. Об этом говорится в распространенном в среду ежедневном отчете ведомства по ситуации с газоснабжением.

«В связи с техническими работами на "Северном потоке" по нему сейчас не может осуществляться транспортировка каких-либо объемов [газа]. Альтернативные пути, например, по Ямальскому газопроводу или по маршруту через Украину есть в распоряжении, но не используются», - сообщили в агентстве.

Отмечается, что ситуация с поставками газа в Германии остается напряженной, но стабильной.

В отчете говорится об уровне заполненности газохранилищ в ФРГ в размере 64,6%.

Ранее агентство Telegraph сообщало, что Европа без «Северного потока» испытает сильное давление на домохозяйство и производство.

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