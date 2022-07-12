Telegraph сообщает, что Европа без «Северного потока» испытает величайший энергетический шок в истории

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12 июля 2022, 17:26 Источник: РИА "Новости"

газовые трубы, https://unsplash.com/photos/UoIiVYka3VY

Обозреватель The Telegraph Рейчел Миллард заявила, что прекращение поставок газа из РФ нанесет удар по домохозяйствам и производству в ЕС и станет причиной величайшего энергетического шока в истории.

Опрошенный журналистом эксперт из бельгийского аналитического центра Брейгель Симон Тальяпьетра заявил, что если транзит по "Северному потоку" не будет восстановлен, ФРГ и соседние страны ощутят значительное давление на свои экономики.

В соответствии с "базовым прогнозом" европейских аналитиков, российский трубопровод возобновит прокачку топлива на 40%, однако этого не хватит для удовлетворения потребностей Европейского союза. Если объемы поставок газа по "Северному потоку" не будут увеличены, то хранилища заполнятся к концу 2022 года лишь на 70%.

Симон Тальяпьетра рекомендовал странам Европы готовиться к потенциально величайшему энергетическому шоку в истории, однако уточнил, что все предпринятые меры не смягчат в полной мере "ужасные" последствия вероятного сокращения поставок российского топлива.