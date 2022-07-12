Еврокомиссия приветствовала решение Канады вернуть ФРГ газовую турбину для «Северного потока»

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12 июля 2022, 16:42 Источник: ТАСС

флаги Евросоюза, https://unsplash.com/photos/bMd0hMm0lzY

Во вторник, 12 июля, стало известно, что Европейская комиссия приветствовала решение властей Канады вернуть Германии газовую турбину для "Северного потока". Об этом говорится в заявлении ЕК.

В Еврокомиссии полагают, что возвращение турбины для трубопровода Берлину убирает один из предлогов для сокращения поставок газа из России в Европейский союз.

Напомним, в понедельник, 11 июля, в Государственном департаменте заявили, что власти Соединенных Штатов Америки поддерживают решение канадского руководства вернуть ФРГ турбину для газопровода "Северный поток".