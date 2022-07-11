В Госдепе сообщили, что США поддерживают решение властей Канады вернуть ФРГ турбину для «Северного потока»

Аргументы Недели → Экономика 13+

11 июля 2022, 15:28 Источник: РИА "Новости"

флаг США, https://unsplash.com/photos/yqGcu5D63Yc

В Государственном департаменте в понедельник, 11 июля, заявили, что власти Соединенных Штатов Америки поддерживают решение руководства Канады вернуть Германии турбину для газопровода "Северный поток".

Напомним, агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило утром в субботу, 9 июля, что Канада к настоящему моменту приняла решение о возвращении в Германию турбины для газопровода "Северный поток". Оборудование может быть отправлено в ФРГ, а Берлин в свою очередь передаст его "Газпрому".

Так, Канада и Германия избегут нарушения Оттавой собственных санкций.