Посол РФ Боцан-Харченко: Москва рассчитывает, что новое правительство Сербии не изменит отношение к России

Россия рассчитывает, что новое правительство Сербии не изменит своих подходов в двусторонних отношениях. Об этом заявил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко в эфире телеканала «Россия-24».
«Наверное, по своему политическому спектру, по характеру подходов оно в целом будет соответствовать тому, что было ранее, нынешнему правительству или предыдущему…»- сообщил посол.
Он также добавил, что в этом случае Россия продолжит поддерживать связь с Сербией, как и сейчас.
Боцан-Харченко отметил, что на сегодняшний день правительство продолжает успешно работать в плане «сотрудничества и отношений с Россией». Все программы и договоренности выполняются.
Ранее сообщалось, что глава МВД Сербии Вулин призвал Запад оставить Сербию в покое и прекратить шантаж с целью добиться введения санкций против России.
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