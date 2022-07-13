Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели В мире 13+

Посол РФ Боцан-Харченко: Москва рассчитывает, что новое правительство Сербии не изменит отношение к России

, 14:26

Посол РФ Боцан-Харченко: Москва рассчитывает, что новое правительство Сербии не изменит отношение к России
Флаг России и Сербии, MOD Russia/ globallookpress.com

Россия рассчитывает, что новое правительство Сербии не изменит своих подходов в двусторонних отношениях. Об этом заявил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко в эфире телеканала «Россия-24».

«Наверное, по своему политическому спектру, по характеру подходов оно в целом будет соответствовать тому, что было ранее, нынешнему правительству или предыдущему…»- сообщил посол.

Он также добавил, что в этом случае Россия продолжит поддерживать связь с Сербией, как и сейчас.

Боцан-Харченко отметил, что на сегодняшний день правительство продолжает успешно работать в плане «сотрудничества и отношений с Россией». Все программы и договоренности выполняются.

Ранее сообщалось, что глава МВД Сербии Вулин призвал Запад оставить Сербию в покое и прекратить шантаж с целью добиться введения санкций против России.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram