Глава МВД Сербии Вулин призвал Запад оставить Сербию в покое и прекратить шантаж с целью добиться введения санкций против России

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2 июля 2022, 18:51 Источник: ТАСС

Министр внутренних дел Сербии Александар Вулин. Фото: Eduardo Parra/globallook.com

Используя обострение ситуации в Косове, Запад пытается шантажировать Белград, с тем чтобы добиться от него введения санкций против России. Об этом заявил в субботу министр внутренних дел Сербии Александар Вулин.

«Обычно любой шантаж начинается с того, что говорят: давайте только введите санкции против России, потом - давайте только признайте Косово, потом — только откажитесь от Республики Сербской, а затем — только вооружайте Украину, и потом — дайте пехоту для конфликта с Россией. Давайте вы нас оставите в покое», - приводит слова министра пресс-служба МВД Сербии.

По словам Вулина, Сербию шантажируют обострением ситуации в Косове и Метохии. По его мнению, Запад «приказал» албанцам обострить ситуацию вплоть до разрыва отношений с Белградом.

Ранее президент Сербии Вучич заявлял, что Сербия намерена сопротивляться введению антироссийских санкций.