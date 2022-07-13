Евродепутаты потребовали лишить Венгрию финансирования ЕС за несоблюдение европейских ценностей

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13 июля 2022, 14:14 Источник: РИА Новости

Флаг ЕС. Фото: Philipp von Ditfurth/globallook.com

Депутаты Европарламента призвали Еврокомиссию лишить Венгрию финансирования ЕС до тех пор, пока в стране не будет достигнуто верховенство права и соблюдение европейских ценностей. Об этом говорится в проекте доклада Комитета гражданских свобод Европарламента, который планируется утвердить на пленарной сессии в сентябре.

«Депутаты Европарламента призывают Еврокомиссию в полной мере использовать имеющиеся в ее распоряжении инструменты, в частности, условное выделение бюджета <...>до тех пор, пока Венгрия полностью не выполнит все соответствующие рекомендации и не исполнит соответствующие решения Суда ЕС и ЕСПЧ» - говорится в документе.

По мнению депутатов, нынешняя обстановка в Венгрии характеризуется «развалом верховенства закона, демократии и основных прав», чему в немалой степени способствовало бездействие Совета ЕС и Еврокомиссии.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что его страна, в отличие от других государств Евросоюза, последовательно выступает за отказ поставок вооружений Украине.