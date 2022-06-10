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Аргументы Недели Политика 13+

Орбан заявил, что венгерское правительство — практически единственное в Европе выступает за финансирование мира, а не войны

, 10:24 Источник: ТАСС

Орбан заявил, что венгерское правительство — практически единственное в Европе выступает за финансирование мира, а не войны
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Nicolas Maeterlinck/globallook.com

Венгрия, в отличие от других стран Евросоюза, последовательно выступает за отказ поставок вооружений Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в пятницу в эфире радио Kossuth.

По его словам, венгерское правительство практически единственное в Европе настаивает на том, что «финансировать надо мир, а не войну». Он напомнил, что Венгрия с начала российской спецоперации отказалась поставлять Украине вооружения, так как не желала втягиваться в конфликт.

Кроме того, Орбан высказал мнение, что введение эмбарго на российский газ разрушит экономику Европы.

Ранее венгерский премьер заявлял, что Будапешт никогда не поддержит санкции против иерархов РПЦ.

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